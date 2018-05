Huurprijzen in de vrije sector stijgen fors, nu buiten de grote steden

De gemiddelde huurprijzen in de vrije sector breken opnieuw records. In heel Nederland is de gemiddelde huurprijs met bijna 6 procent gestegen.

In een aantal gemeenten stegen de huren nog veel harder, blijkt uit cijfers van huurwoningensite Pararius. In Zoetermeer en Apeldoorn was de stijging in het eerste kwartaal meer dan 20 procent in vergelijking met een jaar eerder. Maar ook in Amersfoort en Almere stegen de huren in de vrije sector met respectievelijk 15 en 19 procent.

Buiten de Randstad

Volgens Pararius wijken steeds meer mensen uit naar de relatief goedkopere gemeenten buiten de vier grote steden. In Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam stijgen de huurprijzen inmiddels veel minder hard. "Er zit een grens aan wat huurders kunnen betalen. Komen de prijzen bij die grens in de buurt, dan zwakt de prijsstijging vanzelfsprekend af", zegt Jasper de Groot van Pararius.

Door de hoge huurprijzen in de Randstad wijken veel mensen uit naar Flevoland. In die provincie steeg de gemiddelde huurprijs in de vrije sector met meer dan 17 procent. Vooral Almere is een populaire stad voor mensen die in Amsterdam of Utrecht geen betaalbare woning meer kunnen vinden.

Te weinig woningen

De belangrijkste reden voor de alsmaar stijgende huren is het grote gebrek aan woningen in Nederland. Pararius maakt zich zorgen want de huurwoningsite voorspelt dat de krapte op de woningmarkt de komende jaren alleen nog maar erger zal worden. Het wordt vooral voor mensen met middeninkomens steeds lastiger.

Volgens De Groot verdienen middeninkomens te veel voor een sociale huurwoning en vaak te weinig voor het krijgen van een hypotheek. "In Nederland is zo'n 34 procent van de woningen bestemd voor de sociale huur. Zo'n 58 procent van de woningen zijn koopwoningen. Dat betekent dat maar 8 procent van de woningen in de vrije huursector zit. Dat is natuurlijk veel te weinig als je kijkt naar de vraag."