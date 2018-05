Wapenlobby NRA kiest bekende veteraan Oliver North als nieuwe voorzitter

De machtige wapenlobby in de Verenigde Staten heeft een nieuwe bestuursvoorzitter. Oud-marinier en Vietnamveteraan Oliver North gaat leiding geven aan de National Rifle Organisation.

De 74-jarige North werd vooral bekend door de Iran-Contra-affaire in de jaren tachtig. Hij coördineerde destijds de geheime en illegale verkoop van wapens aan Iran. Met de opbrengst werden de Contra's in Nicaragua gefinancierd, een rebellenbeweging tegen de Sandinista-regering in het Zuid-Amerikaanse land.

North werd in 1989 veroordeeld voor de kwestie, maar twee jaar later werd hij vrijgesproken. In de ogen van veel Amerikanen is hij een patriottische held.

"North is een legendarische strijder voor de vrijheid van Amerika", zegt topman Wayne LaPierre van de NRA over de benoeming. Hij vergeleek de veteraan met Hollywoodicoon Charlton Heston, die ook ooit bestuursvoorzitter was van de wapenlobby.

De NRA kiest iedere twee jaar een nieuwe bestuursvoorzitter. North volgt wapenleverancier Frank Brownell op.