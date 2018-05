'Terrorisme is eerste associatie van mensen', zegt expert over steekpartij

De steekpartij in Den Haag van afgelopen zaterdag maakt van alles los en roept bij veel mensen de vraag op of de 31-jarige Syriër met het mes een motief had, en zo ja welk.

Terrorisme-expert Jelle van Buuren van de Universiteit Leiden houdt de discussie over de steekpartij op sociale media nauwgezet in de gaten. Hij ziet dat mensen zich afvragen waarom het niet als een terroristische daad wordt bestempeld.

De avond van het incident bracht de politie naar buiten dat de man "alleen bekend" was vanwege "verward gedrag". Burgemeester Krikke zei in eerste instantie dat er "geen signalen" waren dat er "meer speelt dan dit". Nu onderzoekt de politie de zaak en neemt daarbij "alle verbale uitingen" mee. Volgens getuigen riep de man tijdens zijn arrestatie "Allahoe akbar".

Over de communicatie zegt Van Buuren: "Een gouden regel voor de politie is melden wat feitelijk is. Anders komt er een ongelooflijke stroom geruchten op gang die een verkeerd beeld kunnen schetsen." Wat de politie volgens hem wel had kunnen zeggen, is dat uiteraard alles wordt onderzocht, waaronder een terroristisch motief. Nu werd dit pas later gezegd. "Dat kun je benoemen, omdat je weet dat het de eerste associatie is die mensen hebben."

Van het pad af

Daar sluit Bauke Koekkoek, crisisdienstverpleegkundige en lector psychiatrische zorg van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN), zich bij aan. "Gezien de gevoeligheid van het delict, de nationaliteit van de man en zijn uitspraken denken veel mensen meteen aan een islamitisch-geïnspireerde terreurdaad", zegt hij. "Het is toch handig om even te zeggen: 'dat zoeken we eerst goed uit'."

Koekkoek deed onderzoek naar verwarde personen. "Die term heeft de connotatie dat iemand van het pad af is. Iets geroepen of gedaan heeft uit gekte, en niet met een bepaald bewust motief. Ik denk niet dat dat altijd terecht is, er zijn mensen tussen die goed weten wat ze doen maar wel als raar of afwijkend worden gezien."