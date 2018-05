VN: 30 kinderen omgekomen bij aanval Afghaanse leger in april

De VN-missie in Afghanistan zegt dat bij een helikopteraanval van het Afghaanse leger in april 30 kinderen zijn omgekomen. In totaal vielen er 36 doden. Onder de 71 gewonden waren 51 kinderen. De VN sluit niet uit dat er meer slachtoffers zijn gevallen.

Bij de aanval van 2 april werden deelnemers aan een religieuze bijeenkomst in Kunduz met raketten en mitrailleurvuur bestookt. De aanval ging door toen ze op de vlucht sloegen. De onderzoekers hebben niet kunnen vaststellen of de militairen met opzet op burgers hebben geschoten. De bijeenkomst was een ceremonie waarbij jongens passages de Koran uit het hoofd moesten reciteren.

De Afghaanse minister van Defensie zei die dag dat de aanval aan meer dan 30 Talibanstrijders het leven had gekost. Ze zouden aan een militaire parade hebben deelgenomen. Er zouden geen burgers aanwezig zijn geweest. Later erkende de regering dat er wel burgers waren omgekomen. Ze beloofde een onderzoek, maar er zijn nog geen resultaten bekendgemaakt.

In het rapport onderstreept de VN de risico's van de nieuwe strategie van het Afghaanse leger, waarin de Taliban vooral vanuit de lucht worden aangevallen. In 2015 kwamen in Kunduz 42 mensen om toen een ziekenhuis getroffen werd bij een aanval van Amerikaanse militairen.