Pippa (3) kreeg nachtmerries van show K3, moeder wil geld terug

Huilend naar huis

"Een eng monsterachtig ding met een hele harde stem en een enge bulderende lach", beschrijft Wasser. Op het podium gaan de meiden van K3 er de strijd mee aan. In het begin blijft Pippa nog zitten, maar als het beest voor de derde keer verschijnt, wordt het de 3-jarige veel. Ze wacht het einde van de show niet af en gaat huilend naar huis.

Pippa is volgens Ilse Wasser niet de enige. Op het toilet trof ze nog meer moeders met huilende kinderen. "Ik sprak ook een beveiligingsmedewerker daar. Die zei: het is precies hetzelfde als gisteren. Toen zijn ook veel kindjes eerder naar huis gegaan."

Ook in Belgiƫ kritiek

In Belgiƫ was er ook al kritiek op de show. Ook daar klaagden ouders dat hun kinderen nachtmerries kregen van het griezelige personage. Studio 100 liet het Belgische VTM Nieuws weten de kritiek te begrijpen, maar zei dat de show gemaakt is voor een breed familiepubliek.

"We waken erover dat K3 zelf niet bang is van de 'Mottige Mot', maar heldhaftig de strijd aangaat. We hopen dat de fans zich daaraan kunnen spiegelen."

Geld terug

De moeder van Pippa is het daar niet mee eens. "Ik ben boos omdat wij in onze opvoeding rekening houden met spannende televisiebeelden en onze dochter niet zomaar blootstellen aan zaken waar zij nog veel te jong voor is."

Ze heeft bij de website waar ze de tickets gekocht heeft haar geld teruggevraagd. De moeder verwacht dat meer ouders dat zullen doen.