Vier procent meer loon voor medewerkers in de ouderenzorg

Medewerkers in de verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg krijgen per 1 oktober meer betaald. Het salaris gaat met vier procent omhoog, staat in de nieuwe cao. De vakbondsleden moeten de overeenkomst nog wel goedkeuren.

De partijen spreken in een gezamenlijke verklaring over een mooi resultaat. "Naar verwachting is dit een goede prikkel om voldoende gekwalificeerde medewerkers aan te trekken in een tijd van grote tekorten."

De ouderenzorg kampt al langer met een groot personeelstekort. Vorig jaar zei zorgorganisatie Actiz dat er voor zo'n 10.000 vacatures geen mensen te vinden zijn.

Kennismaken met het vak

Vanaf september stijgen ook de leerlingensalarissen met tien procent en de stagevergoedingen met zestien procent. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over het aantrekken van nieuwe medewerkers en zij-instromers in de ouderenzorg. Zo komen er oriƫntatiebanen, waarin belangstellenden korte tijd kennis kunnen maken met het vak.

Onder de cao vallen ruim 375.000 mensen.