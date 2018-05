'Presidentieel paleis Jemen gebombardeerd'

Troepen van de internationale coalitie onder leiding van Saudi-Arabiƫ zouden gebouwen van het presidentieel paleis in Jemen hebben gebombardeerd. Het nieuws is naar buiten gebracht door media die zijn gelieerd aan de Houthi's, maar is niet door een onafhankelijke partij bevestigd.

Op beelden is te zien dat een groot gebouw, vermoedelijk van het paleiscomplex van de verdreven president Hadi, in de hoofdstad Sanaa in puin ligt. Ook zijn enkele huizen in de omgeving geraakt. De militaire coalitie heeft zelf nog geen informatie over de bombardementen naar buiten gebracht.

Er zouden zes mensen zijn omgekomen en meer dan dertig mensen gewond zijn geraakt.

Naar verluidt waren twee leiders van de Houthi's in het paleis op het moment van het bombardement. Het is niet bekend hoe het met hen gaat.