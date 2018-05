Vingervlug wereldrecord: Australiër lost Rubiks kubus op in 4,22 seconden

Het oude record van 4,59 seconden werd in oktober vorig jaar gevestigd door een Zuid-Koreaan. Zemdegs had die tijd begin dit jaar al geëvenaard.

De Australiër werd drie jaar geleden wereldkampioen. Toen had hij nog 5,69 seconden nodig om de kubus op te lossen.

Geblinddoekt of met voeten

Het Nederlandse record staat op naam van Mats Valk. In 2016 loste hij de puzzel in 4,74 seconden op. Dat was toen ook een wereldrecord, maar inmiddels is Valk afgezakt naar de vierde plaats op de wereldranglijst.

Voor de Rubiks kubus bestaan veel competities en dat zijn niet alleen 'normale' kampioenschappen. Er bestaat ook een wereldkampioenschap geblinddoekt oplossen en een wedstrijd voor het oplossen van de kubus met je voeten.

De kubus werd in de jaren zeventig ontwikkeld door de Hongaarse wiskundige Erno Rubik. In het begin van de jaren tachtig werd de kubus in het westen razend populair.