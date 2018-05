Zweedse politie wil commerciële dna-banken gebruiken voor coldcasezaken

De Zweedse politie wil oude moordzaken proberen op te lossen met behulp van commerciële dna-banken. Eind vorige maand werd bekend dat de politie in Californië met dezelfde opsporingstechniek een seriemoordenaar en verkrachter had opgespoord.

Bo Lundqvist, leidinggevende van het coldcase-politieteam in het zuiden van Zweden, zegt dat hij materiaal van 130 zaken wil vergelijken bij commerciële dna-banken die stambomen in kaart brengen. Volgens Lundqvist heeft de Zweedse recherche toestemming gekregen om te beginnen met een eerste proef. In Zweden staan ongeveer 40.000 mensen geregistreerd bij commerciële dna-banken.

De politie uit Californië pakte na 40 jaar de zogenoemde Golden State Killer op, die verdacht wordt van 12 moorden, 45 verkrachtingen en zeker 120 inbraken, nadat zijn dna werd gevonden in een databank voor stamboomonderzoek.

Omstreden methode

De methode die de politie gebruikte is omstreden. Critici vinden dat onschuldige familieleden zo onwetend betrokken kunnen raken bij de zoektocht naar verdachten. Amerikaanse commerciële dna-databanken zoals 23andme zeggen dat ze alleen met de politie willen meewerken wanneer er een gerechtelijk bevel komt.

Lundqvist geeft toe dat de techniek een aantal ethische problemen met zich meebrengt. "Maar als we ernstige misdrijven onderzoeken, is dat waarschijnlijk wel te rechtvaardigen. Je denkt misschien dat het onethisch is, maar het is lang niet zo onethisch als een moord."