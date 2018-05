Podcast 7-5 #DeDag: waarom pgb's en fraude hand in hand gaan

De georganiseerde misdaad richt zich steeds vaker op fraude met het persoonsgebonden budget. Volgens de Volkskrant worden door criminelen zorgbureaus opgericht om bijvoorbeeld pgb-houders wietplanten te laten toppen. Journalist Judith Spanjers van De Gelderlander dook in de grootschalige pgb-fraude en vertelt welke misstanden ze ontdekte. "Deze cliƫnten zijn kwetsbaar, dus ze durven niet te klagen."

Sinds 2015 is bekend dat onkruidverdelger Roundup van Monsanto waarschijnlijk kankerverwekkend is. OneWorld-journalist Vincent Harmsen sprak in samenwerking met Reporter Radio met gedupeerde boeren en hobbytuiners. In De Dag vertelt hij zijn ervaringen. Tot slot gaat verslaggever Mattijs van de Wiel mee op beverrattenjacht: waarom moeten deze dieren bestreden worden?