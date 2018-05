Jongen en meisje in rubberboot overvaren in Lemmer

Twee jongeren zijn gisteravond ernstig gewond geraakt toen hun rubberboot in een jachthaven in Lemmer werd overvaren. De bestuurder van het andere vaartuig is aangehouden.

De slachtoffers zijn een meisje en een jongen van 16 jaar. Ze werden rond 23.00 uur overvaren door iemand in een speedboot. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, meldt Omrop Fryslân.

De bestuurder van de speedboot ging er na het ongeval vandoor. Later heeft de politie een 19-jarige man aangehouden. De politie onderzoekt of hij alcohol had gedronken.