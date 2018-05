Poetin beëdigd voor weer een nieuwe termijn

In het Kremlin is Vladimir Poetin beëdigd voor zijn vierde termijn als president van Rusland. Duizenden genodigden waren getuige hoe Poetin in een met bladgoud beklede zaal de eed op de grondwet aflegde.

In een toespraak bedankte hij de bevolking voor het vertrouwen. De 65-jarige Poetin regeert nu al achttien jaar, waarvan vier jaar als premier.

Opvallend detail: Poetin kwam voor de ceremonie aanrijden in een limousine van Russische makelij. De president wil het land minder afhankelijk maken van het buitenland en een Russische autofabrikant zal hem daarbij kunnen helpen. De oudste Russische wagenfabrikant, ZIL, waar oude Sovjet-leiders in werden vervoerd, werd in 2013 opgeheven.