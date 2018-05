Schadelijke stoffen tijdens zwangerschap hebben effect op puberteit

En dat blijkt dus zo te zijn. Een hogere blootstelling aan PCB's tijdens de zwangerschap is gerelateerd aan een meer gevorderde puberteitsontwikkeling. Ook hebben deze stoffen invloed op motorische en cognitieve uitkomsten bij jongens en meisjes tijdens de puberteit.

"Je kan dan denken aan gevorderde ontwikkeling van schaamhaar bij jongens en meisjes. Jongens krijgen eerder de baard in de keel en meisjes hebben een verder gevorderde borstontwikkeling", legt Berghuis uit.

Dat hoge concentraties PCB schadelijk zijn, was al bekend. Berghuis onderzocht hoe het zat met kleine hoeveelheden. Ze bekeek korte filmpjes van drie maanden oude baby's die rond 2000 werden opgenomen en benaderde de moeders van de baby's voor vervolgonderzoek. Het is voor het eerst dat dit in Nederland op deze manier onderzocht is.

Verhoogde kans op kanker

Volgens Berghuis moeten we ons zorgen maken om de onderzoeksresultaten. Een vroege puberteit geeft namelijk een verhoogde kans op borstkanker of teelbalkanker.

En iedereen wordt aan die PCB's blootgesteld, gaat ze verder. Het gaat om stoffen die bijvoorbeeld in koelvloeistoffen, in inkt en verf zaten, maar in 1985 verboden werden. "Maar die stoffen blijven nog steeds heel lang aanwezig," legt Berghuis uit. "En ze zitten bijvoorbeeld ook in dierlijke vetten, denk aan vette vis. En in ons grondwater."