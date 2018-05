Franse minister: toekomst Air France-KLM is in gevaar

De toekomst van Air France-KLM is in gevaar. De luchtvaartcombinatie verdwijnt als die niet snel concurreert met maatschappijen als Lufthansa, zei de Franse minister van Economische Zaken, Bruno Le Maire, tegen de Franse omroep BFM-TV.

Hij vindt de stakingen van personeel bij Air France voor betere arbeidsomstandigheden onverantwoord. De stakingen kosten de maatschappij honderden miljoenen. De directie bood werknemers een salarisverhoging van 2 procent dit jaar en 5 procent verdeeld over de komende drie jaren. Maar de bonden willen 5 procent in een keer.

Beleggers kunnen na het vrijdag verloren referendum en het opstappen van topman Jean-Marc Janaillac op de Amsterdamse beurs hun stem uitbrengen op de ontwikkelingen. Het aandeel Air France KLM verliest bij opening meer dan 13 procent op 7,04 euro, het grootste koersverlies op een dag in 9 jaar.

Ongerechtvaardigd

Volgens Le Maire is de eis van de bonden ongerechtvaardigd. Hij zegt dat de medewerkers er niet op hoeven te rekenen dat de Franse overheid Air France financieel redt als het misgaat. "Een herkapitalisatie kost de Fransen geld. En ik neem geen geld van de Fransen om dat in een bedrijf te stoppen dat niet op het gewenste niveau competitief is", zei de minister.

De stakingen bij de Franse tak van Air France-KLM kosten het bedrijf veel geld. In het eerste kwartaal werd een operationeel verlies geleden van 118 miljoen euro; 75 miljoen daarvan was het gevolg van de stakingen. Volgens KLM-topman Pieter Elbers kost elke stakingsdag het bedrijf 20 tot 25 miljoen euro.

Zelfmoord

Air France-directeur Janaillac stapt op nu de bonden zijn loonbod niet hebben geaccepteerd. Volgens hem is de hoge looneis van de bonden zelfmoord voor de maatschappij.

De stakingen bij de Franse tak verslechteren de verhoudingen met de KLM. Die doet het al jaren beter en verdient meer dan Air France. De schade van de stakingen doen de winst teniet.