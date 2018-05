Wekdienst 7/5: grote brand Twello en cijfers sterfte Oostvaarderplassen

Goedemorgen! Vanwege een grote brand in Twello rijden er voorlopig geen treinen tussen Apeldoorn en Deventer. En de criminaliteit in Nederland bereikt het laagste punt in bijna veertig jaar.

Het is overal helder en de minima komen uit tussen 13 en 10 graden. Overdag is het opnieuw zonnig. Het wordt 25 tot 27 graden in het binnenland. In het noordwesten en op de Wadden liggen de maxima iets lager.