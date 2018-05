Belg verdrinkt bij poging hond te redden

In de Waalse plaats Tilff is een man omgekomen bij een poging zijn hond te redden uit een rivier. De hond overleefde het: die kon zelf terug op de kant klimmen, melden Belgische media.

De man was met zijn vrouw zijn hond aan het uitlaten toen het dier plots bij een dam in de Ourthe sprong. Hij sprong erachteraan en kwam in de problemen, terwijl de hond er zelf wel in slaagde om de oever te bereiken.

Voorbijgangers sprongen in het water en kregen de man op het droge. Reanimatie door hulpverleners mocht niet baten.