Pakistaanse minister neergeschoten, niet in levensgevaar

De Pakistaanse minister van Binnenlandse Zaken Ahsan Iqbal is gewond geraakt bij een moordaanslag. Hij werd geraakt in een arm en is niet in levensgevaar.

De schutter werd meteen opgepakt. Het is een man van 21 die in verband gebracht wordt met de ultra-religieuze partij Tehreek-e-Labaik, die vooral godslastering op een fanatieke manier bestrijdt.

De leider van die partij veroordeelt de aanslag. Hij zegt dat hij niemand van zijn partij heeft opgedragen de wapens op te nemen.

De aanslag was in de provincie Punjab. Minister Iqbal is een loyaal bondgenoot van de afgezette premier Sharif. Iqbal werd beschoten nadat hij was teruggekeerd van een ontmoeting met een groep christenen in zijn kiesdistrict in Punjab.