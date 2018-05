Rotterdamse voetbaltrainers krijgen les in 'meidentaal'

Het spelletje blijft hetzelfde en ook aan de oefenstof verandert niks, maar wel de wijze waarop de meisjes worden aangesproken. Bakker: "Als trainer moet je net even wat meer interesse tonen in de speelsters: hoe gaat het met je, wat heb je gedaan? Jongens denken alleen maar: laat me met rust, laat me voetballen."

Volgens de initiatiefnemer is bij meisjes het plezier in voetbal vaak ook gekoppeld aan de sfeer in het team. "Meiden worden over het algemeen vaak vriendinnen die ook buiten voetbal met elkaar optrekken. Ze hebben in de training dan ook meer ruimte nodig om bijvoorbeeld te kunnen kletsen over het weekend."