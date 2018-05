Twee Poolse mijnwerkers dood gevonden, drie worden nog vermist

Reddingswerkers hebben vandaag twee lichamen gevonden van mijnwerkers die gisteren vermist raakten na een ongeluk in een kolenmijn. Dat ongeluk was het gevolg van een aardbeving met een kracht van 3,4 in de mijn bij de stad Jastrzebie-Zdroj in de buurt van de grens met Tsjechiƫ.

Door het ongeluk werd het contact met elf mijnwerkers verbroken die op 900 meter diepte een nieuwe tunnel aan het boren waren. Vier van hen wisten ongedeerd naar boven te komen. Later werden nog twee kompels gered. Zij waren gewond, maar niet levensgevaarlijk.

Op dit moment wordt nog gezocht naar drie mijnwerkers. Sinds gisteren is er geen teken van leven van hen geweest. President Duda en premier Morawiecki zijn naar Jastrzebie-Zdroj gereisd en hebben gesproken met de geredde mijnwerkers.

In Polen zijn nog altijd veel kolenmijnen en er gebeuren geregeld ongelukken met dodelijke afloop. Dit jaar zijn inclusief de twee slachtoffers van dit weekend al zes mijnwerkers omgekomen. De ongelukken ontstaat vaak doordat methaangas ontploft.