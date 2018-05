Straatkunst in Jemen: 'Ik schilder omdat ik mijn land terug wil'

Het is zo heet dat zelfs verf lijkt te smelten, maar dat weerhoudt kunstenaars Alaa en Obaid uit het zuiden van Jemen er niet van om tot ver in de avond door te werken aan hun nieuwste mural. In graffiti kunnen ze hun frustraties uiten over de burgeroorlog die in hun land woedt. Alaa: "Ik schilder omdat ik mijn land terug wil."