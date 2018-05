Overlevende zeeroof Suriname: wist dat ik zou sterven als ik aan boord zou blijven

"Het was vier uur in de ochtend en de vier andere bemanningsleden en ik sliepen. Plotseling werden we geënterd door ongeveer tien gemaskerde mannen. Ze waren gewapend met kapmessen en een geweer en begonnen meteen te schieten en op ons in te hakken met een kapmes. Ze dwongen ons de vangst over te laden in hun schip en toen dat gebeurd was gingen ze verder met op ons in te slaan."

Cherwien maakt het verband los dat om zijn rechterhand zit. Zijn linkerarm is helemaal ingezwachteld en zit in een mitella, en ook om zijn linker knie zit verband. Hij laat de diepe wonden in zijn handpalm en vingers zien. "Dit hebben ze met me gedaan." Zijn stem breekt. "Ik dacht aan mijn vrouw, aan mijn moeder en wist dat ik zou sterven als ik aan boord zou blijven."

'Ik dook en zwom'

Cherwien sprong overboord, het donkere zeewater van de Atlantische Oceaan in, acht kilometer uit de Surinaamse kust. "Ik dook en zwom een stuk onder water zodat ze me niet zouden zien. Toen ik weer bovenkwam zag ik de boot, en vooral veel golven om me heen. Mijn paniek verdween en ik liet me dobberen. Zwemmen lukte me niet omdat de wonden aan mijn armen en benen brandden in het zoute zeewater."

Het werd dag en Cherwien hoopte dat hij gevonden zou worden door andere vissers. Maar dat gebeurde niet. Hij liet zich meenemen door de stroom en het getij dat hem 19 uur later liet aanspoelen aan de modderige kust. "Ik was te zwak om aan land te gaan. In de modder heb je geen houvast. Dus ik wachtte tot het water nog wat hoger kwam. Toen kon ik me vastpakken aan de takken van de mangroves en mezelf op de wal trekken. Ik was uitgeput, had honger en dorst. Slapen kon ik niet want ik werd constant aangevallen door muggen en zandvliegen."