Navalny weer vrij, twee aanklachten tegen hem ingediend

Aleksej Navalny is weer vrij. De Russische oppositieleider maakte dat zelf bekend op Twitter. Er zijn twee aanklachten tegen hem ingediend, een voor het organiseren van een verboden bijeenkomst en een voor verzet tegen de politie. Voor elk van deze aanklachten kan hij een gevangenisstraf van vijftien dagen krijgen.

Navalny werd gisteren opgepakt bij een demonstratie in Moskou. De demonstranten willen niet dat president Poetin voor de vierde keer tot president wordt benoemd. Poetin won in maart de verkiezingen. Ook in tientallen andere Russische steden gingen demonstranten de straat op.

Op videobeelden was te zien dat de politie in Moskou op de demonstranten in sloeg. Ook werden de demonstranten geïntimideerd door mannen in kozakkenuniform en regeringsgetrouwe burgers. Volgens een burgerrechtenorganisatie zijn verspreid over zestig steden zeker 1575 demonstranten opgepakt. Navalny was een van de eersten die door de politie werden meegenomen.

Navalny wordt geregeld opgepakt bij demonstraties tegen Poetin. Hij mocht van de kiesraad niet meedoen aan de presidentsverkiezingen omdat hij een aantal keren is veroordeeld. Volgens Navalny waren die veroordelingen politiek gemotiveerd, omdat Poetin hem zo politiek wil uitschakelen.