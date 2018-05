Bewoner zwaait met messen in asielzoekerscentrum Weert

De politie heeft een bewoner van het azc in Weert gearresteerd omdat hij met messen liep te zwaaien. Een bezoeker werd ook aangehouden.

De agenten gingen tegen 10.30 uur met enkele patrouilles en een hondengeleider naar het asielzoekerscentrum. Er zou sprake zijn van een dreigende situatie, veroorzaakt door de twee mannen.

Niemand raakte gewond. Het is niet bekend waarom de bewoner met messen stond te zwaaien.

Langer onrustig

Het is de laatste weken onrustig in het azc in Weert. De asielzoekers veroorzaken veel vechtpartijen. Ook is er sprake van drank- en drugsgebruik, intimidatie en diefstal, zegt burgemeester Jos Heijmans.

Andere vluchtelingen in het centrum voelen zich volgens hem niet meer veilig. Ook veroorzaakt de groep buiten het azc problemen. Eerder liet Heijmans bij de regionale omroep L1 al weten dat deze groep "zo snel mogelijk het land uit moet".