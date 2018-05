Tientallen slachtoffers bij bomaanslag op Afghaanse moskee

Bij een bomaanslag op een moskee in Oost-Afghanistan zijn tientallen slachtoffers gevallen. In de provincie Khost vielen volgens een lokale bestuurder zeker twaalf doden en 33 gewonden. Het aantal slachtoffers loopt vermoedelijk nog verder op.

Vandaag kwamen mensen voor het middaggebed samen bij de moskee, die als registratiecentrum dient bij de parlementsverkiezingen in oktober. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist, maar zowel de Taliban als aan Islamitische Staat gelieerde groepen plegen regelmatig aanslagen in Afghanistan. IS is voor zowel bekend niet aanwezig in Khost, maar breidde zijn aanwezigheid onlangs wel uit naar andere gebieden.

Maandag werd een journalist die onder meer werkte voor de BBC en Reuters nog doodgeschoten in een buitenwijk van Khost, de hoofdstad van de gelijknamige provincie. Dezelfde dag kwamen tientallen mensen om, onder wie negen journalisten, bij een zelfmoordaanslag in Kabul.