Renate Dorrestein had een 'serieuze luchthartigheid' over zich

"Ze kon de complexiteit van elk sociaal probleem uitleggen, zonder dat je in de put raakt. Ze had een soort luchthartige ernst, of serieuze luchthartigheid over zich", zegt collega-schrijfster Nelleke Noordervliet over Renate Dorrestein, die vrijdag op 64-jarige leeftijd overleed.

In september vorig jaar maakte Dorrestein bekend dat ze leed aan een ongeneeslijke vorm van slokdarmkanker. Ze maakte daarna nog een roman af en publiceerde in april van dit jaar ook nog het autobiografische zelfportret Dagelijks werk, waarin ze commentaar gaf op oude, niet eerder gepubliceerde teksten.

In het boek gaat het niet over haar naderende dood. "Ze was niet iemand om daar de hele tijd over te praten", zegt Noordervliet in radioprogramma OVT. "Ze aanvaardde haar noodlot bewonderenswaardig flegmatiek." In een interview met Trouw zei Dorrestein eind vorig jaar: "Ik vind het openbare sterfbed een akelige trend. Van mij mag de dood wel weer wat meer binnenskamers en intiemer zijn."

Chronische vermoeidheid

Dorrestein was een zeer productief schrijfster, die dagelijks van tien uur 's ochtends tot half acht 's avonds thuis achter de computer zat. In de laatste 35 jaar van haar leven publiceerde ze gemiddeld elk jaar een boek, waaronder twintig romans.

Toch had ze ook periodes dat het niet lukte. Ze leed jarenlang aan het chronisch vermoeidheidssyndroom ME en had last van een writers block.

Over beide schreef ze ook weer een boek. Over ME schreef ze in 1993 dat ze getroffen werd door spierzwakte, hele dagen haar bed niet uit kon komen en zich voelde als een zak gelei. Het droeg eraan bij dat ME, waardoor vooral vrouwen in de drukste periode van hun leven getroffen worden, erkend werd als een echte ziekte.