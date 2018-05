Camper van de weg bij verkeersruzie

Op de A58 is gisteren een camper over de middenberm geschoten bij een verkeersruzie. De 58-jarige chauffeur raakte gewond toen het voertuig in de berm terechtkwam.

De man had het op de snelweg tussen Tilburg en Breda aan de stok gekregen met een medeweggebruiker. De twee haalden elkaar telkens opnieuw in.

Op een gegeven moment trapte de tweede bestuurder onnodig op de rem, waardoor de camperbestuurder plotseling moest uitwijken. Het voertuig raakte in de slip en kwam over de vangrail in de bosjes terecht.

De camperchauffeur is naar het ziekenhuis overgebracht. De politie heeft proces-verbaal opgemaakt tegen de bestuurder die het ongeluk veroorzaakte.