Wekdienst 6/5: een zomerse zondag met laatste speelronde eredivisie

Goedemorgen! Vandaag een nieuwe etappe in de Giro d'Italia, Dumoulin dit keer zonder roze trui. Verder de laatste speelronde in de eredivisie en eindelijk weer verkiezingen in Libanon.

De zon schijnt vandaag volop. De middagtemperatuur komt uit rond 18 graden op de Waddeneilanden, ongeveer 22 graden in de kustprovincies en 24 tot 26 graden verder landinwaarts. Het is dan regionaal een zomerse dag.