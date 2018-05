Fransman verongelukt op stoomdriewieler

Volgens een politiewoordvoeder was Gissy gisterochtend zonder toestemming met een stoomgedreven driewieler aan het racen op een verlaten militaire landingsbaan in Oost-Frankrijk. Hij raakte met een snelheid van 300 kilometer per uur van de baan en schoot van een talud.

Het is nog niet bekend waardoor hij ineens uitweek. Mogelijk zat er een gat in het wegdek, waardoor Gissy de macht over het stuur kwijtraakte.

Gissy wist dat zijn hobby gevaarlijk was: nadat hij het record had gevestigd waarschuwde hij al dat het kleinste foutje met die snelheid fataal kon zijn. "Ik mag van geluk spreken dat mijn hoofd nog aan mijn romp zit."