Zestien doden bij explosie kolenmijn Pakistan

Een explosie in een kolenmijn in Pakistan heeft aan zeker zestien mijnwerkers het leven gekost. Negen mensen raakten gewond, van wie er twee slecht aan toe zijn.

De ontploffing deed zich voor in een mijn in de stad Marwaarh, in de provincie Beloetsjistan. Oorzaak was vermoedelijk een te hoge concentratie methaangas.

Nog niet alle slachtoffers zijn gevonden. De meeste lichamen liggen diep begraven onder het puin, wat het bergingswerk bemoeilijkt.

In Beloetsjistan zijn veel kolenmijnen. Er gebeuren veel ongelukken, vaak als gevolg van slecht nageleefde veiligheidsvoorschriften.