Catalanen schuiven weer Puigdemont naar voren

De separatistische partij Samen voor Catalonië doet een nieuwe poging om de gevluchte Carles Puigdemont te herbenoemen tot Catalaans regiopresident. Afgevaardigden van de partij hebben daar gisteravond afspraken over gemaakt in Berlijn, waar Puigdemont nu anderhalve maand is.

Catalonië zit zonder regiopresident sinds oktober, toen Puigdemont na een illegaal onafhankelijkheidsreferendum aan de kant werd geschoven door de Spaanse regering en het land ontvluchtte. In december waren er verkiezingen, maar die hebben niet tot een coalitie geleid, mede doordat veel kandidaat-leiders net als Puigdemont naar het buitenland zijn gevlucht of vastzitten.

Nieuwe wet

Deze week stemde het Catalaanse parlement voor een wetsvoorstel dat het mogelijk maakt om een regiopresident te kiezen die niet persoonlijk bij de stemming aanwezig is. Dat zet de deur open voor Puigdemont, die Duitsland voorlopig niet uit mag in afwachting van een rechterlijk oordeel over uitlevering aan Spanje.

Spanje heeft overigens al aangekondigd de nieuwe wet aan te vechten bij het constitutionele hof. In januari oordeelde dat in een soortgelijke zaak in het nadeel van de Catalaanse separatisten.

Haast

De tijd dringt voor de Catalanen. Als er op 22 mei geen nieuwe regiopresident is, komen er krachtens de grondwet nieuwe verkiezingen. De partij van Puigdemont zegt hem op 14 mei te willen benoemen.