Colombia en ELN praten verder in Cuba

Colombia en de guerrillabeweging ELN onderhandelen verder over vrede in Cuba. De gesprekken begonnen vorig jaar februari in de hoofdstad Quito van Ecuador, maar de regering van dat land wil niet meer als gastheer optreden.

President Moreno van Ecuador zei vorige maand dat de guerrillabeweging eerst moet ophouden met haar "terreurdaden". De ELN heeft zich, ondanks de vredesonderhandelingen, toch schuldig gemaakt aan aanslagen en ontvoeringen.

Zo werden vorig jaar de Nederlandse tv-maker Derk Bolt (Spoorloos) en zijn cameraman Eugenio Follender door de ELN ontvoerd en bijna een week vastgehouden.

Wapenstilstand

Colombia en de ELN hebben nu in een verklaring bekendgemaakt dat de gesprekken in Cuba in eerste instantie vooral gericht zijn op het sluiten van een nieuwe wapenstilstand, die in januari afliep.

In 2016 sloot de Colombiaanse regering een vredesakkoord met een andere rebellenbeweging, de FARC. Dat leverde president Santos de Nobelprijs voor de Vrede op.