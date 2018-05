Zes Hamasleden gedood door explosie

Hamas zegt dat in Gaza zes van zijn leden zijn gedood door een explosie. Palestijnse media hebben het over een arbeidsongeval, wat erop duidt dat de zes zijn omgekomen bij het maken van een bom.

Kort voor de explosie brak een groepje Palestijnen uit Gaza door een hek op de grens en waren ze korte tijd op Israƫlisch grondgebied. Of die actie iets met de vermoedelijke bommenmakers te maken had, is onduidelijk.

Het Israƫlische leger kwam al snel met een verklaring waarin elke betrokkenheid bij de dood van de Hamasstrijders wordt ontkend.