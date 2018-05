Bevrijder Leeuwarden (94): goed dat iedereen ons blijft herinneren

Hij was twintig jaar toen hij als militair betrokken was bij de bevrijding van Leeuwarden in 1945. Vandaag was de Canadees Don White, die inmiddels 94 jaar is, terug in de Friese hoofdstad. Samen met vijf andere Canadese oorlogsveteranen werd White groots ontvangen.

"Fantastisch, toen ik hier 73 jaar geleden was, zag ik net zoveel mensen", zegt White. "Het voelt goed om te zien dat iedereen ons blijft herinneren."

Veel mensen willen met White op de foto en nog meer mensen willen hem een hand schudden. "Hij is toch degene die Leeuwarden bevrijd heeft", zegt een van de toeschouwers. "Dankzij hem kunnen we hier staan."

Toen hij zo jong was, besefte White nog niet echt hoe belangrijk het was wat hij deed. Maar nu snapt hij dat des te meer. "Of ik trots ben? Jazeker, dat moet wel."

Bekijk hier hoe Don White vandaag werd ontvangen in Leeuwarden: