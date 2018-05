Week in beeld: staking, stilte en schreeuwer

Het einde van deze week staat natuurlijk vooral in het teken van Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. Kort voor de twee minuten stilte werd een man opgepakt na geschreeuw op de Dam in Amsterdam, maar verder verliep de herdenking rustig.

Inmiddels is Bevrijdingsdag in volle gang. De Ambassadeurs van de Vrijheid vliegen vandaag per helikopter door het land om zoveel mogelijk festivals bij te wonen. Bevrijdingsdag begon vannacht in Wageningen en eindigt vanavond met het traditionele 5 mei-concert op de Amstel.

Er werd deze week gestaakt in het streekvervoer. Vrijwel in het hele land reden geen streekbussen en regionale treinen. De stakers willen een lagere werkdruk, meer loon en meer plaspauzes. De bonden en de werkgevers onderhandelen al sinds oktober.

Verder waren er op 1 mei wereldwijd parades en protestmarsen in het teken van de Dag van de Arbeid. En kreeg Nederland te maken met flinke onweersbuien.

Dat en meer in de week in beeld.