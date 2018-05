Bevrijdingsfestivals trekken miljoen mensen

De Nationale Viering van de Bevrijding is dit jaar in Leeuwarden. Schrijfster en filosoof Stine Jensen hield daar aan het begin van de middag de jaarlijkse 5 mei-lezing in aanwezigheid van onder anderen premier Rutte. De minister-president ontstak daarna het bevrijdingsvuur, als teken dat de veertien bevrijdingsfestivals en alle andere activiteiten in het land zijn begonnen.

Volgens Omrop Fryslan ging het ontsteken van het vrijheidsvuur niet gemakkelijk. Door onbekende oorzaak doofden de vlammen al snel. Technici van de organisatie zijn een half uur bezig geweest om het vuur weer aan te krijgen.

Vanavond is op de Amstel in Amsterdam het traditionele 5 mei-concert met het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Hiermee wordt Bevrijdingsdag afgesloten.