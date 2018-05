Drie arrestanten Dodenherdenking vrijgelaten

De drie mannen die gisteren werden opgepakt omdat ze de Nationale Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam verstoorden, zijn vrijgelaten. Een van de drie, de Amsterdammer van 55 die kort voor de twee minuten stilte begon te schreeuwen, is overgedragen aan hulpverleners.

Dat heeft te maken met zijn gemoedstoestand, zegt de Amsterdamse politie. De broer van de man noemde hem vandaag in het AD "een psychisch gestoorde eenling die al jaren de weg kwijt is". Hij zou geen kwaad in de zin hebben of agressief zijn.

Spandoek

Een 22-jarige toerist die werd opgepakt voor openbare dronkenschap, heeft een boete gekregen. De derde verdachte was een man van 66 uit Schiedam, die op de Dam stond met een spandoek met 'Churchill massamoordenaar', vermoedelijk uit protest tegen de geallieerde bombardementen op Duitse steden tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Ook de Schiedammer is vrijgelaten. De politie heeft zijn zaak naar het Openbaar Ministerie gestuurd. Het OM buigt zich ook over de ordeverstoring door de Damschreeuwer.