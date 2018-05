Poolse mijnwerkers vermist na beving in mijn

Vijf mijnwerkers worden nog vermist na een zware trilling in een Poolse kolenmijn. Dat heeft een woordvoerder van de Zofiowka-mijn in het zuidwesten van het land bij de Tsjechische grens bevestigd.

In eerste instantie werden vier mijnwerkers levend naar de oppervlakte gehaald en was het contact met zeven anderen uitgevallen. Later slaagden reddingswerkers erin om twee mijnwerkers gewond maar levend uit de mijn te halen.

De mijnwerkers waren op een diepte van 900 meter onder de grond toen de beving in de mijn werd gevoeld. Ook boven de grond was de beving merkbaar.

In Polen zijn nog veel kolenmijnen. Kolen zijn de belangrijkste brandstof die in het land wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken en huizen te verwarmen.