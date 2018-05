200 jaar Marx vieren met bankbiljetten van 0 euro en badeendjes

Karl Marx, een van de invloedrijkste denkers van de moderne geschiedenis, kwam vandaag precies 200 jaar geleden ter wereld in het Duitse Trier. Het jubileum van de vader van het communisme houdt zijn geboortestad druk bezig. Want hoe besteed je aandacht aan de verjaardag van een man wiens gedachtegoed zowel wereldberoemd als omstreden is? Dat blijkt nog niet zo makkelijk.

Gisteren was Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie, in Trier om een aantal tentoonstellingen over de filosoof te openen. In zijn toespraak zei hij over Marx' gedachtegoed: "Hij is niet voor al het kwaad van het communisme verantwoordelijk. Hij was een filosoof met een blik op de toekomst en had creatieve aspiraties." Naast de opening van de tentoonstellingen door Juncker heeft de stad ook nog een aantal andere acties die de aandacht trekken.

Marx' bekendste werk is het 959 pagina's tellende boek Das Kapital, waarin hij kritiek uit op de kapitalistische samenleving. In Oost-Duitsland was Marx ten tijde van de DDR een grote held. Zo werden scholen en straten naar hem vernoemd. Tegelijkertijd kaapten dictators zoals Stalin zijn ideeƫn en noemde zichzelf marxisten. Ironisch, want dat deed Marx zelf niet. "Ik ben in geen geval een marxist", is zelfs een van zijn bekendste uitspraken.

Bankbiljetten van 0 euro

200 jaar later viert Trier het jubileum van hun beroemde inwoner en wel op een heel bijzondere manier. Namelijk een die haaks staat op het gedachtegoed van de filosoof. De toeristenbureaus in de stad lanceerden een speciale Marx-merchandise-lijn met onder meer bankbiljetten van 0 euro, Karl Marx badeendjes en Karl Marx koekvormpjes.

Praktijken waarvoor de denker zich waarschijnlijk omdraait in zijn graf. Hij maakte het immers tot zijn levenswerk om dit soort kapitalistische praktijken te bekritiseren.