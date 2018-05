Oppositieleider Navalny opgepakt bij protest tegen Poetin

Aan het begin van een demonstratie in Moskou is oppositieleider Alexej Navalny opgepakt door de politie. Hij had opgeroepen tot de demonstratie, twee dagen voordat president Poetin wordt geïnaugureerd voor een vierde termijn. De betoging heeft als motto "hij is niet onze tsaar". Ook enkele betogers werden aangehouden.

De regering heeft geen toestemming gegeven voor de demonstratie. Volgens correspondent David-Jan Godfroid waren er rond 13.00 uur al 1000 tot 2000 mensen op het Poesjkinplein.

Er mengden zich ook tegendemonstranten in de menigte. De oproerpolitie heeft zich opgesteld in de straten rond het plein.

In 20 tot 30 steden verder naar het oosten van Rusland is al gedemonstreerd. De opkomst liep uiteen van tientallen tot enkele honderden demonstranten. Daarbij zijn 350 mensen opgepakt, die inmiddels allemaal weer vrij zijn.

Navalny heeft in 90 steden opgeroepen tot demonstraties.