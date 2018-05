Ronnie Flex vergeet deze Bevrijdingsdag rest van zijn leven niet meer

Ook rapper Ronnie Flex vliegt als ambassadeur door het land. Hij wil jongeren naar eigen zeggen laten zien "dat vrijheid heel belangrijk is" en "dat het ook cool kan zijn" om je erin te verdiepen. Vlak voor opstijgen zei de rapper dat hij blij is dat hij werd gevraagd als ambassadeur. "Het is heel mooi om dat als artiest te kunnen doen. Het is een ervaring die je voor de rest van je leven meeneemt."

Programma

Bevrijdingsdag begon vannacht in Wageningen, waar de commissaris van de Koning van de provincie Gelderland, Clemens Cornielje, het bevrijdingsvuur heeft ontstoken. Na de officiële ontsteking verspreidden tweeduizend lopers het vuur door heel Nederland.

In Leeuwarden hield schrijfster en filosoof Stine Jensen vanmorgen de jaarlijkse 5 mei-lezing in aanwezigheid van onder andere premier Rutte. De minister-president ontstak rond 13.30 uur het bevrijdingsvuur als signaal dat de veertien bevrijdingsfestivals en alle andere activiteiten in het land zijn begonnen.

Vanavond is op de Amstel in Amsterdam het traditionele 5 mei-concert met het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Hiermee wordt Bevrijdingsdag afgesloten.