Amerikaanse Tweede Vloot terug in noordelijke Atlantische Oceaan

De Amerikaanse marine brengt zijn Tweede Vloot weer tot leven; het marine-commando dat decennia lang actief was in het noordelijke deel van de Atlantische Oceaan.

Het plan vloeit voort uit een bijeenkomst van de NAVO in februari, waar de ministers van Defensie het erover eens werden dat scheepvaartroutes en communicatiekabels tussen Europa en Noord-Amerika beter beschermd moeten worden tegen de toenemende Russische aanwezigheid in dit zeegebied.

"Er woedt weer een machtsstrijd en de veiligheidssituatie wordt uitdagender en ingewikkelder", zei de Amerikaanse admiraal Richardson in een toelichting. Eerder dit jaar maakte het Amerikaanse leger bekend dat het weerstaan van de dreiging die van Rusland en China uitgaat, weer prioriteit krijgt.

Opgedoekt

De Tweede Vloot werd in 2011 vanwege bezuinigingen opgedoekt. Dat kon, omdat er van Rusland bijna geen dreiging meer uitging. De laatste jaren neemt de militaire Russische aanwezigheid in de noordelijke Atlantische Oceaan weer toe.

Het nieuwe commando is met ingang van 1 juni weer actief. In eerste instantie bestaat het uit vijftien kwartiermakers. Het hoofdkwartier komt net als vroeger in Norfolk in de Amerikaanse staat Virginia.

Het commando krijgt de beschikking over schepen, vliegtuigen en landingstroepen.