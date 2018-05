Air France-topman gokte en verloor

Het vertrek van de topman laat volgens economieverslaggever Wessel de Jong vooral de macht zien van de Franse vakbonden. "Iedereen is het wel over eens dat Janaillac met het referendum de macht van de vakbonden alleen maar heeft versterkt. De kritiek op de bonden was altijd: jullie vertegenwoordigen niet het hele personeel. Nu kunnen de bonden zeggen: zie je wel, de meerderheid van het personeel is het met ons eens."

Het conflict zal uiteindelijk uitmonden in winst voor de vakbonden, denkt Gerard van Vliet, directeur van de Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren. "Als je ziet hoe het bedrijf ervoor staat en wat het kost om deze staking vol te houden, dan is het toch wel verstandig als directie om snel een deal te maken met de vakbeweging, om zo rust te creƫren", zei hij in het NOS Radio 1 Journaal.

Zelfmoord voor het bedrijf

Met het vertrek van de topman moet er een nieuwe strategie worden bepaald en een nieuwe topman worden gezocht. "De grote angst is dat de nieuwe topman gaat toegeven aan de vakbonden. Dat zou slecht zijn voor het bedrijfsresultaat en zelfs zelfmoord voor het bedrijf betekenen volgens sommigen", zegt NOS-correspondent Frank Renout.

Maar met een hardliner als topman blijft de huidige impasse voortduren, zegt Renout. "Ook die keus kan dus slecht zijn voor het bedrijf."