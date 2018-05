FC Twente-fans beantwoorden leedvermaak eredivisieclubs met spandoeken

Een supportersvereniging van FC Twente heeft bij meerdere stadions spandoeken opgehangen als antwoord op het leedvermaak van eredivisieclubs. De afgelopen week smulden de clubs om de degradatie van FC Twente.

Op sociale media circuleren foto's van spandoeken bij de stadions van onder meer Feyenoord, Heracles Almelo, Vitesse, Excelsior en NAC Breda. Op de Facebook-pagina van supportersvereniging Vak-P van FC Twente is een collage gemaakt van alle spandoeken met de tekst: 'Leedvermaak is een groter compliment dan medelijden. Tot snel!'

"Diverse supporters van andere clubs vermaakten zich al enkele weken om onze terechte degradatie. We doen er schijnbaar toe. Daarom een laatste groet met een ronde langs de eredivisieleden. Hopelijk tot snel!", schrijft Vak-P op Facebook.

Zout neergegooid

Volgens RTV Oost was het spandoek van de Twente-supporters in het stadion van NAC Breda reden voor fans van die club om iets terug te doen. Voor het stadion in Enschede werd een grote hoeveelheid zout neergegooid en er stond een kratje Jupiler, refererend aan de naamgever van de eerste divisie.

"Wij strooien extra zout in jullie wonden, heel Nederland had de hoop dat jullie niet meer bestonden", stond er op een spandoek dat aan het stadion was gehangen.