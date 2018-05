Trump weer op één lijn met wapenlobby

Maanden na de schietpartij op de Parkland-school in Florida heeft president Trump op het jaarlijkse congres van de wapenlobby NRA een pleidooi gehouden voor het recht op wapenbezit van Amerikanen. "Zolang ik uw president ben, komt het grondwetsartikel dat het recht op wapens garandeert niet in gevaar", zei de president.

Om de wapenrechten te verdedigen is het belangrijk om op Republikeinen te stemmen bij de tussentijdse verkiezingen in november, zei Trump.

Hij verweet de Democraten dat ze wapens willen uitbannen. "Dat kunnen we ook wel busjes en vrachtwagens gaan verbieden, omdat terroristen daar aanslagen mee plegen", zei de president.

Parkland

Na het drama in Florida in februari, toen op een school 17 mensen werden doodgeschoten, leek het erop dat Trumps mening over het recht op wapenbezit veranderde.

In een rechtstreekse tv-uitzending maande Trump een Republikeinse senator toen niet bang te zijn voor de NRA. Trump zei dat hij het zou opnemen tegen de wapenlobbyisten om het wapengeweld te doen afnemen. Later kwam hij daarvan terug na een onderhoud met NRA-vertegenwoordigers in het Witte Huis.

Het was de vierde achtereenvolgende keer dat Trump het NRA-congres toesprak. De laatste president die dat voor hem deed was Ronald Reagan.

In zijn toespraak had Trump het kort over Parkland. Hij zei dat hij het aantal slachtoffers betreurt. Hij herinnerde er ook aan dat er meer geld vrijkomt om de achtergrond na te gaan van mensen die wapens kopen en om scholen veiliger te maken.

Trump onthulde dat sommige van zijn politieke adviseurs hem hadden gezegd dat misschien slecht zou vallen als hij het NRA-congres zou toespreken. "Weet ik wat ik toen zei? Daag, ik stap in het vliegtuig."