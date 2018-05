Trump neemt afstand van zijn nieuwe advocaat

President Trump heeft in harde woorden afstand genomen van zijn nieuwe privé-advocaat Rudy Giuliani. "Giuliani is een geweldige vent, maar hij is net begonnen."

Giuliani zei eerder deze week in een interview bij Fox News dat Trump zijn vorige advocaat Michael Cohen 130.000 euro had terugbetaald voor het zwijggeld dat die had overgemaakt naar pornoactrice Stephanie Clifford, beter bekend onder de naam Stormy Daniels.

De opmerkingen van Giuliani lijken in tegenspraak met die van Trump en het Witte Huis. Die zeggen dat Trump niet van het zwijggeld voor Clifford op de hoogte was. In eerste instantie gaf Trump toe dat hij geld aan Cohen had overgemaakt, onder meer voor de zwijgovereenkomst. Maar een dag later zei Trump dat Giuliani onzin had verkondigd en de feiten niet op een rijtje heeft.