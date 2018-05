Wekdienst 5/5: Bevrijdingsdag gevierd en Marslander op weg

Wat heb je gemist?

T-Mobile moet een klant bijna 1100 euro terugbetalen voor een abonnement uit 2013 waarbij een gratis telefoon werd aangeboden. Volgens de rechtbank werd het toestel in werkelijkheid door de klant afbetaald en voldeed T-mobile daardoor niet aan de regels.

De zaak werd aangespannen door Consumentenclaim. Die zegt dat deze uitspraak belangrijk is voor zo'n 70.000 andere claims over telefoons die ten onrechte als gratis werden aangeboden. Volgens Consumentenclaim wordt binnenkort ook KPN voor de rechter gedaagd in een soortgelijke zaak.