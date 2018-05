InSight gaat op weg: is Mars hard van buiten maar zacht van binnen?

Een Marslander die nu eens een keer niet naar water of sporen van leven op zoek gaat. Vandaag vertrekt InSight naar de rode planeet, als alles goed gaat.

De lancering, gepland voor 13.05 uur en rechtstreeks te zien via NASA TV, kan bij slecht weer of technische problemen tot uiterlijk 8 juni worden uitgesteld. De lander gaat voor het eerst Marsbevingen meten en de temperatuur onder het oppervlak vastleggen.

Seismometer

InSight lijkt als twee druppels water op een andere lander, Phoenix, die in 2008 een succesvolle landing maakte bij de noordpool van Mars. Alleen heeft InSight geen schep bij zich zoals Phoenix, maar een seismometer.

Het met camera's en uitvouwbare zonnepanelen uitgeruste apparaat moet eind november landen in Elysium Planitia, een paar honderd kilometer van de krater waar rover Curiosity rondrijdt. InSight gaat daar onderzoeken of de grond weleens trilt op Mars.

Het is nog helemaal de vraag of er Marsbevingen zijn. Want zoveel als bekend is over het oppervlak, zo weinig weten we over de binnenkant van de planeet, vertelt Arwen Deuss. Zij is hoogleraar seismologie aan de Universiteit Utrecht. Er is nog nauwelijks seismologisch onderzoek gedaan op andere hemellichamen dan de aarde. "Op de maan is dat tijdens de Apollo-missies wel gedaan, maar in die data zit zo veel ruis dat we er weinig mee kunnen. En de Marslanders Viking 1 en 2 hadden ook een seismometer, maar die zat boven op de landers. Op die manier meet je vooral wind en trillingen van de instrumenten. Geen Marsbevingen."