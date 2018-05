De klokken in beide Korea's staan weer gelijk

Noord-Korea heeft de klok een half uur naar voren gezet, om weer gelijk te lopen met de Zuid-Koreanen. Volgens de Noord-Koreaanse autoriteiten is dit "een eerste stap naar hereniging van beide landen". De aanpassing van de tijdzone werd al aangekondigd na de historische top tussen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en president Moon van Zuid-Korea.

Pas sinds 2015 had Noord-Korea een eigen tijdzone. De 'Pyongyang-tijd', een half uur verschil met de tijd die geldt in Zuid-Korea en Japan, werd ingevoerd in een tijd dat Noord-Korea steeds meer onder vuur kwam te liggen vanwege de ontwikkeling van kernwapens.

Officieel werd de tijdzone aangepast uit protest tegen de Japanse overheersing van het Koreaanse schiereiland tussen 1910 en 1945. In die periode werden de Koreanen gedwongen de Japanse tijd over te nemen.

Pijnlijk

Volgens het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA besloot Kim Jong-un tijdens de top met president Moon de Pyongyang-tijd weer af te schaffen omdat hij het pijnlijk vond om op klokken in de ontmoetingsruimte te zien dat beide Korea's in een andere tijdzone leven.

Ondertussen wacht de wereld op de volgende historische topontmoeting, tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten. De Amerikaanse president Trump zegt dat de datum en de locatie voor de ontmoeting met Kim Jong-un zijn bepaald, maar hij wil verder nog geen details prijsgeven. Wel is bekendgemaakt dat de Zuid-Koreaanse president Moon op 22 mei naar het Witte Huis komt, om de komende top tussen Trump en Kim Jong-un te bespreken.