Israël trekt kandidatuur VN-Veiligheidsraad in

Israël trekt zijn kandidatuur voor de VN-Veiligheidsraad in. Volgende maand wordt in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties gestemd over de tijdelijke plaatsen in de raad, in 2019 en 2020.

Israël geeft geen duidelijke verklaring voor de intrekking. Een bron heeft tegen persbureau Reuters gezegd dat het land bij voorbaat geen kans denkt te maken.

In de groep landen waartoe Israël wordt gerekend (West-Europa en overige landen), komen twee zetels vrij. Duitsland en België zijn nu de enige twee kandidaten voor deze plekken, waar nu Nederland en Zweden zitten.

Toezien op vrede

De VN-Veiligheidsraad, die moet toezien op internationale vrede, bestaat uit vijf permanente en tien tijdelijke lidstaten. De vaste leden zijn China, Frankrijk, Rusland, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Van de tien tweejaarlijkse plaatsen verversen er ieder jaar vijf.

Verschillende continenten en landgroepen mogen altijd een vast aantal tijdelijke lidstaten leveren. Nederland deelde de tweejaarlijkse termijn met Italië. Beide landen kregen niet genoeg stemmen voor een volwaardig lidmaatschap.