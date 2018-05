Bruidsmeisjes en parkeren: meer details huwelijk Meghan en Harry bekend

Het duurt niet lang meer voordat het huwelijk van de Britse prins Harry en Meghan Markle plaatsvindt: op 19 mei is het al zover. En hoe dichterbij die datum komt, des te meer details naar buiten komen. Zo werd vandaag meer bekend over Markles bruidsmeisjes, wie haar naar het altaar begeleidt en hoeveel parkeerplaatsen er nodig zijn voor het feest.

Allereerst: haar maid of honor, de getuige. Daar valt niet veel over te vertellen, want Suits-actrice Meghan heeft er geen. "Ze heeft een erg hecht groepje vriendinnen en ze kan niet kiezen", meldt een woordvoerder van Kensington Palace aan People. "Al haar vriendinnen zijn bruidsmeisjes en helpen actief bij de bruiloft. Ze zijn dagen van tevoren al aanwezig. Meghan is heel blij met hun steun."

Harry heeft zijn broer William als getuige gekozen.